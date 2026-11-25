Jeroen Pauw blijft zeker tot het televisieseizoen van 2027/2028 onderdeel van Pauw & De Wit. Dat heeft BNNVARA woensdagavond laten weten aan het ANP. De verklaring volgt op het nieuws dat Winfried Baijens zich in 2027 aansluit bij het presentatieteam van de talkshow. De omroep benadrukt dat dit dus niet het vertrek van Pauw betekent.

De talkshow is sinds 1 september 2025 te zien op NPO 1 bij BNNVARA. Pauw verzorgt de presentatie om de dag, afgewisseld met Tim de Wit. In februari 2026 sloot Roos Moggré zich aan als invaller en voor de presentatie op de zondagavond.

Baijens maakte woensdagavond bekend dat hij na tien jaar stopt bij het NOS Journaal en overstapt naar BNNVARA. "Met zijn komst breiden we het huidige presentatieteam van Jeroen Pauw, Tim de Wit en Roos Moggré uit", liet de omroep daarna weten. "Naast de televisie-uitzendingen en de twee podcasts die we al maken, hebben we meer plannen voor de verdere ontwikkeling van Pauw & De Wit. Daarover vertellen we op een later moment meer."