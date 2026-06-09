LIJNDEN (ANP) - Het failliete Nederlandse sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov. Hij heeft een "aanzienlijk" belang genomen in het merk en wordt daarmee mede-eigenaar.

Spyker wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. Hij noemt de stap in een verklaring op de website van Spyker "zowel een persoonlijke als strategische investering. Al jarenlang investeer ik in zeldzame auto's en ik heb altijd grote bewondering gehad voor Spykers unieke designtaal en buitengewone erfgoed."

Hoeveel geld met de transactie is gemoeid, is niet bekendgemaakt. Een ingewijde zegt tegen de Britse zakenkrant FT dat het belang van Nosov enkele honderden miljoenen euro's waard is.

Nieuwe auto

Ook kondigt Spyker dinsdag een nieuwe auto aan. De Spyker C8 Preliator XXV moet in augustus worden onthuld. Daarnaast willen het bedrijf en W Group een nieuw technologiebedrijf oprichten dat zich onder andere richt op het ontwikkelen van digitale infrastructuur voor de luxe-autosector. Dat bedrijf, Spyker Digital, moet onderzoeken hoe opkomende technologieën de klantervaring, het autobezit en de merkbeleving kunnen verbeteren.

Het oorspronkelijke Spyker werd in 1880 opgericht door de broers Hendrik Jan en Jacobus Spijker en behoort tot de oudste luxe-automerken ter wereld. In 1925 staakte het bedrijf zijn activiteiten en bleef het zo'n 75 jaar inactief. De huidige topman Victor Muller blies Spyker in 2000 nieuw leven in. Een succes werd het nooit en het bedrijf produceerde nooit meer dan een handvol sportwagens per jaar.

Na een rampzalig verlopen overname van het Zweedse Saab werd Spyker in 2014 failliet verklaard. Een rechter draaide dat bankroet later weer terug, maar het automerk ging in 2021 alsnog failliet.