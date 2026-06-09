ZEIST (ANP) - Landskampioen PSV neemt het in de eerste speelronde van het nieuwe seizoen in de Eredivisie op tegen Fortuna Sittard. De wedstrijd in het Philips Stadion is vastgesteld op zaterdag 8 augustus om 20.00 uur. Dat meldt de Eredivisie CV.

Feyenoord en Ajax beginnen allebei met een uitwedstrijd op zondag 9 augustus. Feyenoord gaat om 12.15 uur op bezoek bij Sparta Rotterdam en Ajax om 14.30 uur bij PEC Zwolle.

Het gepromoveerde SC Cambuur opent het seizoen vrijdag 7 augustus met een thuisduel met Excelsior. De overige vijf wedstrijden in de eerste speelronde zijn NEC - Telstar (zaterdag 8 augustus om 16.30 uur), Go Ahead Eagles - Willem II (8 augustus om 18.45 uur), AZ - ADO Den Haag (8 augustus om 21.00 uur), FC Groningen - FC Utrecht (zondag 9 augustus om 14.30 uur) en sc Heerenveen - FC Twente (9 augustus om 16.45 uur).

Vijfde speelronde

De eerste topper in de Eredivisie is tijdens de vijfde speelronde. Ajax neemt het op zaterdag 5 september in de Johan Cruijff ArenA op tegen PSV. Zondag 29 november, tijdens de veertiende speelronde, ontvangt Feyenoord Ajax in De Kuip.

Het volledige conceptprogramma van de Eredivisie wordt woensdag gepubliceerd. Clubs kunnen na de publicatie van het conceptprogramma nog wijzigingen doorgeven, waarna het competitieprogramma op maandag 15 juni definitief wordt vastgesteld.

Berekening

"Met behulp van heel veel AI-software uit Amerika rekenen we ons door duizenden en duizenden (on)mogelijkheden heen. Eén berekening kost al snel vier tot vijf uur computertijd, dat voelt als eeuwen en geeft de complexiteit aan, en daarna begint het feest vaak gewoon weer opnieuw", reageert Jan de Jong, algemeen directeur van de Eredivisie CV, in een persbericht op het samenstellen van het programma.

"Het blijft een klein wondertje dat er uiteindelijk dan toch een schema uitrolt waar achttien clubs, supporters, gemeenten, politie, omroepen en Europese voetbalorganisaties zich allemaal in kunnen vinden. Er ligt een mooi, lang seizoen voor ons, zonder midweekse speelrondes, met ruimte om de Europees spelende clubs zo goed mogelijk te faciliteren én met een fatsoenlijke winterstop waarin spelers, staf en supporters even kunnen opladen."