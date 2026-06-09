TEHERAN (ANP/AFP) - Het Iraanse voetbalelftal reist een dag voor de eerste groepswedstrijd op het wereldkampioenschap naar de Verenigde Staten. Dat heeft de Iraanse voetbalbond dinsdag bekendgemaakt.

"De teamdelegatie reist met een chartervlucht een dag voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland naar gaststad Los Angeles. Voor de twee volgende groepswedstrijden zijn we er twee dagen voor de aftrap", aldus Mehdi Alavi, woordvoerder van de Iraanse voetbalbond, geciteerd door persbureau Isna.

Na enige onzekerheid over hun deelname vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, hebben de Iraanse spelers eindelijk hun visa gekregen. Dit in tegenstelling tot sommige leden van de technische staf. De Iraanse selectie arriveerde zondag in hun basiskamp in Tijuana in Mexico, dat samen met de Verenigde Staten en Canada het WK organiseert.

Iran speelt op 15 juni in Los Angeles tegen Nieuw-Zeeland, waarna het land het opneemt tegen België (op 21 juni in Los Angeles) en Egypte (op 26 juni in Seattle).