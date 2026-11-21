BRUSSEL (ANP/BELGA) - De nationale staking die drie grote vakbonden in België hebben uitgeroepen voor maandag, zal het vliegverkeer stilleggen tussen 07.00 uur en 21.00 uur. Brussels Airport betreurt het dat de stakingsactie passagiers treft, maar moet alle vluchten annuleren omdat personeel gaat staken. Andere vliegvelden hebben dit probleem ook.

De bonden eisen met de nationale staking aandacht voor de daling van de koopkracht en wat ze zien als ondermijning van pensioenen en de sociale zekerheid. Het is de zoveelste stakingsdag gericht tegen het beleid van de federale regering van premier Bart De Wever, die begin vorig jaar aantrad. De bonden betwisten de besparingsplannen van de regering.

De grote protestmars begint na een bijeenkomst met sprekers rond 11.00 uur bij het Noordstation van Brussel. De spoorwegmaatschappij NMBS voorziet vooralsnog geen problemen door deze staking.