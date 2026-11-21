NIJMEGEN (ANP) - PSV-trainer Peter Bosz genoot zaterdag meer van de ruime overwinning (1-4) bij NEC in de Eredivisie dan van zijn 63e verjaardag. "Als we niet gewonnen hadden vandaag, was het een vervelende dag geworden. Een mooier cadeau konden de spelers mij niet geven. Ik vind een verjaardag vanwege het ouder worden verschrikkelijk. We gaan straks eerst naar de club en daarna ga ik pas naar huis. Dan zal het wel rond twaalf uur zijn. Dan ben ik er gelukkig weer vanaf", aldus Bosz in stadion De Goffert in Nijmegen.

PSV stond bij rust al met 3-0 voor en kon in de tweede helft rustig aan doen. "We zijn gewend dat NEC de tegenstander onder druk zet. Dat hebben ze dit seizoen alleen tegen Ajax niet gedaan, toen lieten ze doelman Marc ter Stegen vrij", vervolgde Bosz. "Nu kozen ze er weer voor dat op die manier te doen. We waren op beide opties voorbereid: een voetbalwedstrijd of een vechtwedstrijd. Als het op voetbal aankomt, zijn we beter en winnen wij."

Ruben van Bommel maakte een doelpunt en was ook bij de drie andere PSV-treffers betrokken. "Dat doelpunt laat zien wat Ruben in huis heeft. Dit is het niveau dat hij kan halen", sprak Bosz. "Hij liet het drie tot vier keer in de wedstrijd zien, maar dat moeten uiteindelijk ook tien of twaalf momenten kunnen worden. Hij heeft ontzettend veel kwaliteit en moet daar het maximale uit halen. Ik vind dat hij sinds zijn blessure al enorm veel vooruitgang heeft geboekt, maar er zit nog meer in."

PSV gaat dinsdag in de Champions League op bezoek bij Real Madrid. "Voor mij wordt dat niet de eerste keer dat ik naar Bernabéu ga. Ik heb er als trainer van Borussia Dortmund ook al tegen Real Madrid gespeeld, maar dat was nog voor de verbouwing van het stadion", aldus Bosz. "We krijgen het vaak moeilijk als we achteruit gedrukt worden en zelf niet het initiatief pakken. We moeten ook daar gewoon durven voetballen. Hopelijk wordt het een leuke wedstrijd."