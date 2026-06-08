LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer wil dat techbedrijven maatregelen nemen om te voorkomen dat jongeren naaktbeelden kunnen verspreiden via hun telefoons. Als dat niet gebeurt, wil de premier ze daartoe verplichten met wetgeving.

"Vandaag roep ik techbedrijven die in dit land actief zijn op om apparaatcontroles in te voeren die voorkomen dat kinderen seksueel expliciete beelden versturen en ontvangen", zei Starmer tijdens de London Tech Week. De Britse regering wil dat techbedrijven naaktbeelden detecteren en blokkeren voor kinderen.

De Britse regering wil de techbedrijven met wetgeving dwingen als er binnen drie maanden niets gebeurt. "Dit zal boetes voor bedrijven omvatten. Niets is uitgesloten, en als laatste redmiddel onderzoekt de regering of dit kan worden uitgebreid naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor techbazen die weigeren mee te werken", aldus de regering in een verklaring.