Ilja Gort heeft voor het Zomerlezengeschenk 2026 voor het eerst een roman geschreven vanuit het perspectief van een vrouw. Dat maakte de schrijver maandag bekend.

Het boek, Petit Café du Bonheur, wordt deze zomer gratis weggegeven aan klanten die voor minimaal 17,50 euro aan boeken kopen. De hoofdpersoon is de 34-jarige Fleur Blom, die na een scheiding een vervallen café in de Provence koopt.

"Daarvoor moest ik iets heel moeilijks doen: ik moest begrijpen hoe vrouwen naar de wereld kijken", zegt Gort. Naar eigen zeggen liet hij zich daarbij onder meer inspireren door zijn vrouw Caroline.

Vervolg

Tegelijk met het Zomerlezengeschenk verschijnt ook Grand Café du Malheur, een vervolg op het verhaal van Fleur. Volgens Gort kon hij geen afscheid nemen van het personage.

Het Zomerlezengeschenk is van 10 juni tot en met 8 juli verkrijgbaar bij deelnemende boekhandels.