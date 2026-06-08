Het Bassie & Adriaan-nummer Rustig, rustig, rustig is vernieuwd. Dat schrijft Aad van Toor van het iconische duo maandagochtend op Instagram. Het lied is door producer Russo omgeschreven tot een nieuwe single voor een Snickers-reclame rond het WK voetbal van 2026.

Het nummer werd geschreven voor het album Bassie & Adriaan als geheime agenten uit 1982 en was te horen in de televisieserie Bassie & Adriaan: De Huilende Professor, die in hetzelfde jaar verscheen. "En nu, 44 jaar later, is het nummer door de creatieve duizendpoot Russo omgetoverd tot een VAR-WK-single", aldus Van Toor. De 83-jarige acteur laat weten "enorm trots" te zijn op de samenwerking.

De videoclip van het nieuwe nummer is maandagochtend online verschenen. In het filmpje is Van Toor te zien met diverse mensen uit de voetbalwereld, zoals Jaap Stam, Bas Nijhuis en Sjaak Polak, en Russo. Ook Robin, de beroemde robot uit de series van Bassie & Adriaan, speelt een rol in de commercial.

Eerder deze maand hintte Van Toor al op een samenwerking. De acteur, die in Spanje woont, deelde een foto met Nijhuis en liet weten Nederland bezocht te hebben voor opnames. Hij hield echter nog even geheim om wat voor opnames het ging. "Dat horen en zien jullie op 8 juni dus wacht maar RUSTIG af."