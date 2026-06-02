Richard Gere heeft fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. De acteur noemde Trump dinsdag tijdens een bijeenkomst in Oslo onder meer een "maniak".

Volgens persbureau AFP zei de 76-jarige Gere dat de Verenigde Staten momenteel de donkerste periode doormaken die hij ooit heeft meegemaakt. "Wie had ooit gedacht dat Amerika zo zou veranderen?", vroeg de acteur zich af.

Gere stelde dat Trump sinds zijn terugkeer in het Witte Huis "bijna alles heeft afgebroken wat goed was aan de Amerikaanse overheid en het Amerikaanse volk". Ook zei de acteur dat mensen waakzaam moeten zijn voor hoe snel een "dictatuur van monsters" kan ontstaan.

De acteur deed zijn uitspraken tijdens een ceremonie rond de Václav Havel International Prize for Creative Dissent in de Noorse hoofdstad. Gere staat al langer bekend als criticus van Trump. Eerder noemde hij de president onder meer een pestkop. Volgens AFP zei de acteur dinsdag ook dat hij zichzelf verwijt te weinig te hebben gedaan om Trumps terugkeer naar het Witte Huis te voorkomen.