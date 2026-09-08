DAMMAM (ANP) - Tijjani Reijnders had dinsdagavond een belangrijk aandeel in een overwinning van zijn nieuwe club Al Qadsiah in de competitie van Saudi-Arabië. De Oranje-international scoorde twee keer in de thuiswedstrijd die met 3-2 gewonnen werd van Al-Ahli.

Bij rust stond Al Qadsiah dankzij de doelpunten van Reijnders en één van Mohammed Abu Al-Shamat met 3-0 voor. In de tweede helft scoorde Engels international Ivan Toney twee keer voor de bezoekers.

Reijnders verruilde Manchester City deze zomer voor de Saudische club. Na zes wedstrijden staat Al Qadsiah tweede met 15 punten.