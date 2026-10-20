Call Her Daddy-presentatrice Alex Cooper voor het eerst moeder

De Amerikaanse podcastpresentatrice Alex Cooper is voor het eerst moeder geworden. De 32-jarige presentatrice van de populaire podcast Call Her Daddy heeft samen met haar man, filmproducent Matt Kaplan, een zoon gekregen. Dat maakt ze dinsdag bekend op Instagram.

Cooper deelt een foto waarop haar pasgeboren zoontje in een grijs pakje te zien is. Zijn gezicht blijft buiten beeld. Bij de foto plaatst ze alleen een blauw hartje. De naam van het jongetje heeft ze niet bekendgemaakt.

De presentatrice maakte in mei bekend dat ze zwanger was. Cooper en Kaplan trouwden in april 2024 in Mexico.

Cooper verwierf internationale bekendheid met haar podcast Call Her Daddy, waarin ze bekende gasten interviewt over onder meer relaties, seksualiteit en hun persoonlijke leven. Onder anderen Kim Kardashian en Victoria Beckham waren te gast.