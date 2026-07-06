NEW YORK (ANP) - De techgraadmeter Nasdaq toonde maandag een overtuigend herstel in New York, terwijl de Dow-Jonesindex een nieuw record bereikte. Beleggers stapten na het lange weekend in de Verenigde Staten weer in techaandelen, na de koersverliezen in de sector afgelopen donderdag. Chip- en techbedrijven als Intel, AMD, Western Digital, Marvell Technology en Oracle stegen tot 6,5 procent. De fabrikanten van chipapparatuur Lam Research, Applied Materials en KLA wonnen tot 3,6 procent, na koersdoelverhogingen door zakenbank Morgan Stanley.

De Nasdaq noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent hoger op 26.044 punten. De Dow-Jonesindex won 0,2 procent op 53.027 punten en de S&P 500-index ging 0,5 procent omhoog tot 7517 punten. De Amerikaanse beurzen waren vrijdag dicht vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli.

De Dow steeg donderdag al ruim 1 procent tot een nieuw slotrecord en is maandag de historische grens van 53.000 punten gepasseerd. De Nasdaq verloor in aanloop naar het lange weekend in de VS echter 0,8 procent. Op weekbasis wist de Nasdaq wel ruim 2 procent te winnen.

Onderzeeboten

Beleggers kijken uit naar de start van het cijferseizoen op Wall Street. Zo komen luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines en snack- en frisdrankfabrikant PepsiCo later deze week met kwartaalresultaten.

Daarnaast wordt gewacht op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve, die woensdag worden vrijgegeven. Bij de beleidsvergadering op 17 juni hield de Amerikaanse centrale bank de leenkosten nog onveranderd, maar werd de inflatieverwachting wel verhoogd. Het was het eerste rentebesluit van de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh.

Lockheed Martin zakte 1,5 procent. Het defensieconcern is volgens Amerikaanse media de favoriete kandidaat om marinedefensiegroep Ultra Maritime over te nemen voor ongeveer 3,5 miljard dollar. Ultra is eigendom van investeerder Advent International en is gespecialiseerd in radar- en elektronische oorlogsvoeringssystemen voor onderzeeboten en afweersystemen tegen torpedo's.