Tim Hofman is vanaf donderdag 9 juli te zien in een nieuwe interviewserie. In BOOS Grote Gesprekken spreekt de presentator en journalist met bekende Nederlanders over hun wereldbeeld en maatschappelijke thema's, maakte BNNVARA maandag bekend.

De eerste gast is Arjen Lubach. Met hem praat Hofman onder meer over de verantwoordelijkheden van een satiricus en de vraag of Lubach zichzelf links of rechts vindt. Ook onder meer cabaretière Soundos El Ahmadi en Bob Scholte van het platform Left Laser zijn te gast. De overige namen worden later bekendgemaakt.

"Het zijn boeiende gesprekken geworden. Soms zit er een politieke onthulling in, een andere keer is het juist heel ontroerend", zegt Hofman. "Mijn werk als onderzoeksjournalist en interviewer voor Over Mijn Lijk komt hier eigenlijk samen: de interviews zijn kritisch waar nodig, maar hebben ook een verdiepende inslag op persoonlijk gebied."

BOOS Grote Gesprekken is vanaf 9 juli wekelijks te horen via NPO Luister en andere streamingplatforms en te zien op YouTube en NPO Start. De gesprekken worden telkens opgenomen op een locatie die door de gast is gekozen.