Koning Charles heeft maandag plaatsgenomen in de commandostoel van een Challenger 2-tank van het Britse leger, waarmee hij vervolgens een ritje maakte. Op foto's is te zien hoe de Britse vorst het colbert van zijn pak heeft uitgetrokken en een tankhelm heeft opgezet. Charles bracht een bezoek aan het Royal Tank Regiment (RTR), waarvan hij sinds 2023 ceremonieel hoofd is.

Het bezoek, dat plaatsvond bij het Tank Museum in Bovington, begon voor de koning in een Rolls-Royce-pantserwagen uit 1920. Volgens de Daily Echo grapte Charles dat hij het voertuig "heel traag" vond. In 1997 reed ook Charles' moeder, de in 2022 overleden koningin Elizabeth, in deze wagen tijdens een bezoek aan het museum.

Charles bezocht het RTR op de familiedag, waarvoor familieleden van regimentsmilitairen waren uitgenodigd. Naast ontmoetingen met diverse familieleden sprak de vorst ook met voormalige kolonels-commandanten van het RTR, die ook als ceremonieel hoofd van het regiment hadden gediend. Verder kreeg hij een rondleiding door het museum, terwijl hij van medewerkers uitleg kreeg over het belang van tanks. Ook bekeek Charles een Challenger 3, de nieuwste gevechtstank van het leger.