ARNHEM (ANP) - Nederland kan in 2030 niet meer volledig aan de elektriciteitsvraag voldoen. Daarmee komt het moment van een energietekort dichterbij. Daarvoor waarschuwt hoogspanningsnetbeheerder TenneT woensdag in zijn Monitor Voorzieningszekerheid 2026, een jaarlijks advies van het bedrijf aan het ministerie van Economische Zaken. In alle onderzochte scenario's is er straks meer dan de maximaal toegestane vier uur per jaar een tekort aan elektriciteit in ons land in 2030. Vorig jaar waarschuwde TenneT dat dit pas na 2030 zou gebeuren.