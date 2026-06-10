Koningin Máxima heeft woensdagochtend samen met de Duitse presidentsvrouw Elke Büdenbender een bezoek gebracht aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Het gezelschap werd iets voor 11.00 uur verwelkomd door Tomoko Akane, de president van het ICC.

Na binnenkomst werd er een officiële foto gemaakt, met een opmerkelijk moment. Máxima stond aanvankelijk in het midden voor de foto, maar opperde dat Akane in het midden hoorde te staan. Zij was immers de president van het Strafhof, was de gedachte. Na wat aarzeling gebeurde dat ook. Na het fotomoment volgde een welkomstwoord.

Er stond ook een bezoek aan een rechtszaal gepland en een ontmoeting met Duitse stafleden van het Strafhof.

De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is bezig aan een driedaags staatsbezoek aan Nederland. Woensdag staan onder meer nog een regeringslunch, een bezoek aan de haven van Rotterdam en aan museum Fenix op het programma.