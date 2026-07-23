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Arsenal langere tijd zonder geblesseerde verdediger Saliba

23 jul , 6:57Voetbal
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LONDEN (ANP) - Arsenal kan voorlopig niet beschikken over William Saliba. De 25-jarige Franse verdediger liep in de halve finale van het wereldkampioenschap tegen Spanje een rugblessure op.
"Na een specialistische controle bij zijn terugkeer naar Londen deze week is gebleken dat William een rugblessure heeft opgelopen die een revalidatieperiode vereist. Een operatie is niet aan te raden, maar William zal nu een gecontroleerd herstelprogramma volgen. Williams revalidatie zal direct van start gaan, met continue aandacht voor zijn blessure, en hij zal naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen", meldt Arsenal.
Saliba liep de blessure tegen Spanje na een halfuur spelen op. Frankrijk verloor met 2-0.
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