Koningin Mary heeft woensdag Suzanne Innes-Stubb, de vrouw van de president van Finland, ontvangen. De ontmoeting vond plaats op het paleis Amalienborg, is te zien op foto's die het Deense koningshuis deelde op Instagram.

Innes-Stubb is in Denemarken voor een bezoek aan het centrale magazijn van UNICEF in Kopenhagen. De vrouw van de Finse president is beschermvrouwe van UNICEF Finland. In het centrale magazijn van UNICEF worden hulpgoederen opgeslagen en hulppakketten samengesteld, die vervolgens worden verstuurd naar crisisgebieden.

Mary is net terug van de VN-klimaattop in Turkije. Daar maakte ze onder andere een zeiltrip op de Middellandse Zee, bezocht ze opgravingen ten oosten van Antalya, en ging ze langs bij Deense bedrijven aanwezig op de COP31 in de Turkse stad.