Black Friday staat weer voor de deur en Nederlanders lijken bereid dieper in de buidel te tasten. Wie van plan is mee te doen aan de kortingsdagen, verwacht gemiddeld 350 euro uit te geven. Dat is ruim 100 euro meer dan vorig jaar. Toch betekent dat niet dat consumenten zich massaal laten verleiden tot impulsaankopen. Veel Nederlanders bereiden hun aankopen juist zorgvuldig voor.

Tekst: Djoeke Notten

Dat blijkt uit de jaarlijkse Black Friday-monitor van onderzoeksbureau Motivaction. Volgens het onderzoek is 39 procent van de Nederlanders van plan om dit jaar mee te doen aan Black Friday en Cyber Monday, die plaatsvinden van 27 tot en met 30 november. Daarmee blijft de verwachte deelname vrijwel gelijk aan vorig jaar.

Vooral jongeren zijn geïnteresseerd in de kortingsdagen. Van de 18- tot 34-jarigen verwacht 62 procent aankopen te doen. Onder 55-plussers ligt dat percentage met 22 procent aanzienlijk lager.

Hoger budget voor koopjes

Hoewel het aantal deelnemers nauwelijks lijkt te veranderen, stijgt het bedrag dat consumenten verwachten uit te geven flink. Onder degenen die hun uitgaven kunnen inschatten, ligt het gemiddelde op 350 euro. Vorig jaar was dat nog 244 euro, een stijging van ruim 43 procent.

Mogelijk speelt het soort producten dat consumenten willen kopen daarbij een rol. Huishoudelijke apparatuur staat vaker op het verlanglijstje dan vorig jaar. Ook kleding en parfum zijn populair. Van de verwachte deelnemers wil 27 procent bovenkleding kopen en 23 procent parfum.

Eerst vergelijken, dan kopen

Black Friday wordt vaak geassocieerd met impulsaankopen, maar uit het onderzoek komt een ander beeld naar voren. Meer dan de helft van de verwachte deelnemers wil uitsluitend producten aanschaffen die al op het verlanglijstje stonden. Ruim een derde houdt daarnaast ruimte voor spontane aankopen. Slechts 3 procent verwacht uitsluitend impulsief te winkelen.

Ook laten consumenten zich niet zomaar overtuigen door een kortingspercentage. Driekwart houdt de prijzen vooraf in de gaten en 85 procent vergelijkt tijdens de kortingsdagen aanbiedingen van verschillende winkels.

Dat betekent overigens niet automatisch dat consumenten ook daadwerkelijk de voordeligste aanbiedingen vinden. Het onderzoek brengt vooral hun verwachtingen en voorgenomen koopgedrag in kaart.

Niet alleen voor decembercadeaus

Hoewel Black Friday vlak voor de feestdagen valt, worden de kortingsdagen niet uitsluitend gebruikt om cadeaus in te slaan. Bijna de helft van de verwachte deelnemers (46 procent) wil kerstinkopen doen en 23 procent zoekt naar sinterklaascadeaus. Een grotere groep, 57 procent, verwacht ook producten zonder speciale aanleiding te kopen.

Ook fysieke winkels blijven aantrekkelijk. Van de verwachte deelnemers wil 42 procent online winkelen combineren met een bezoek aan winkels.

Bewust consumeren klinkt aantrekkelijk, maar kopen blijft populair

Tegenover Black Friday staat Green Friday, een initiatief dat mensen oproept minder te kopen en bewuster om te gaan met consumptie. Een kwart van de Nederlanders is bekend met deze tegenbeweging.

Hoewel 59 procent Green Friday een goed initiatief vindt, steunt slechts 35 procent het idee om Black Friday daadwerkelijk over te slaan. Bewust consumeren krijgt daarmee wel bijval, maar die waardering lijkt zich niet altijd te vertalen in de bereidheid om de kortingsdagen links te laten liggen.

Over het onderzoek

Motivaction ondervroeg in de eerste helft van november 2026 in totaal 1.046 Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar via het online StemPunt-panel. De steekproef is volgens het onderzoeksbureau representatief voor de Nederlandse bevolking op onder meer leeftijd, geslacht, opleiding en regio. Het onderzoek gaat over voorgenomen aankopen en verwachte uitgaven, niet over daadwerkelijk koopgedrag.