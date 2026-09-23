Charles Spencer had niet intentie koning Charles zwart te maken

Charles Spencer heeft het boek Swan Song: Diana, My Sister niet geschreven in een poging om koning Charles zwart te maken. Als hij dat had willen doen, had hij het gedaan, zei hij woensdag in het ITV-programma Lorraine.

Spencer stelde dat hij als broer van Diana "het volste recht" heeft om over de prinses te schrijven en dat de veelbesproken passages over Charles slechts onderdeel zijn van het bredere verhaal. "Het was absoluut niet mijn bedoeling om de koning zwart te maken. De fragmenten die in het boek zijn opgenomen, staan volledig in hun context", aldus Spencer.

Hij haalde daarbij de laatste zin van de grafrede die hij hield tijdens de begrafenis van Diana aan, waarin hij beloofde dat haar nagedachtenis "nooit zou vervagen". Dat vormde een "direct tegenwicht" voor de vermeende opmerking van toenmalig prins Charles dat zij "snel genoeg" vergeten zou worden. "Het moest erin", zei Spencer. "Als ik de reden niet had vermeld, zou je het gevolg niet begrijpen."

Spencer suggereerde daarna dat hij genoeg lasterlijks over de familie zou kunnen onthullen. "Dit is geen dreigement, want ik ga het niet doen. Ik weet dat als ik een aanval op de koninklijke familie had willen schrijven, ik dat had gekund. Maar dat is niet mijn taak. Mijn taak in dit boek was om Diana te eren."

In Swan Song: Diana, My Sister claimt Spencer ook dat Charles in een telefoongesprek na de dood van zijn ex "uitgelaten" en als "een loterijwinnaar" klonk. De boekfragmenten leverden vorige week een zeldzame reactie van het paleis op. Het hof stelde dat de koning zich ervan bewust is dat "de pijn van rouw binnen de familie het redelijk vermogen kan vertroebelen".