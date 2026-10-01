PARIJS (ANP/RTR) - De snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt is beangstigend. Dat zei de topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales, Patrice Caine, donderdag. Volgens hem worden die aanvallen inmiddels ook vaker ondersteund door een overheid en richten die cyberaanvallen zich met name op kritieke diensten.

"Ze zijn niet uit op geld. Ze willen toegang krijgen tot ons systeem en onze gegevens en voorkomen dat een organisatie kan werken", volgens Caine. Afgelopen zomer werd de Franse belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen.

Thales is de grootste defensie-elektronicagroep van Europa. Het concern, dat zich ook bezighoudt met ruimtevaart, zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen.