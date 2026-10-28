Topman Søren Abildgaard vertrekt bij Odido

DEN HAAG (ANP) - Topman Søren Abildgaard treedt terug als topman van Odido. Abildgaard was bijna tien jaar topman van het telecombedrijf en begeleidde onder meer de overgang van T-Mobile Nederland naar Odido. Hij wordt opgevolgd door Tisha van Lammeren. Zij werkt al ruim twintig jaar bij Odido en haar voorgangers en had daar al een hoge bestuursfunctie.

Begin februari werd het telecombedrijf getroffen door een cyberaanval, waarbij persoonsgegevens van ruim zes miljoen klanten in handen kwamen van cybercriminelen. Odido kreeg na het lek kritiek op de beperkte informatie die het telecombedrijf naar buiten bracht. Topman Abildgaard zei daar vorige maand op een congres het volgende over: "Als je stil bent, leg dan uit waarom. Ik denk niet dat ik dit goed genoeg heb gedaan."

In 2023 gingen T-Mobile Nederland en Tele2 Mobiel verder onder de naam Odido. Destijds werden ook de bijna 120 winkels omgebouwd tot Odido-winkels. Volgens Abildgaard was dat destijds een enorme operatie. Het telecomconcern heeft zo'n 8 miljoen klanten.