Connor Storrie in gesprek over rol in Marvelfilm Ghost Rider

Connor Storrie is in gesprek over een rol in de nieuwe Marvelfilm Ghost Rider. Volgens Amerikaanse media is het nog niet bekend welke rol de 26-jarige acteur, die vorig jaar doorbrak in de serie Heated Rivalry, gaat spelen.

De verwachting is dat Storrie een schurk gaat spelen, maar welke is nog niet duidelijk. Hoofdpersoon Johnny Blaze, de titulaire Ghost Rider, heeft in de stripreeks van Marvel geen uitgesproken aartsvijand. De rol van de stuntmotorcoureur, die een pact met de duivel sluit, wordt gespeeld door Ryan Gosling.

De opnames van Ghost Rider beginnen volgend jaar in New York. De film wordt geregisseerd door Shawn Levy en gaat op 28 juli 2028 in première.