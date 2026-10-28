Lil Kleine verliest rechtszaak tegen voormalig management

Lil Kleine heeft de rechtszaak verloren die hij had aangespannen tegen zijn voormalige management, onder wie ex-manager Nathan Moszkowicz, vanwege een geschil over een platendeal met Sony. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald. Volgens de rechter kan de rapper niet aantonen dat zijn management onrechtmatig heeft gehandeld en heeft hij daarom geen recht op de schadevergoeding van bijna 400.000 euro die hij had geëist.

De rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, en Moszkowicz troffen elkaar in augustus voor de rechtbank vanwege een conflict over een platendeal met Sony. Scholten sloot in 2021 een contract met de platenmaatschappij voor drie albums, waarvoor hij een voorschot van 3 miljoen euro zou ontvangen. Moszkowicz, die destijds het management van de rapper verzorgde, kreeg daarvoor een vergoeding van 15 procent.

Nadat Scholten werd aangehouden op verdenking van mishandeling, werd de samenwerking door Sony beëindigd. De platenmaatschappij eiste daarop een miljoen euro van het al betaalde voorschot terug. Scholten verwijt Moszkowicz dat hij de overeenkomst verkeerd heeft afgehandeld. Volgens de rapper hadden eerst de kosten voor het maken van de albums van het voorschot moeten worden afgetrokken. Ook vindt hij dat zijn voormalige management te veel commissie heeft ontvangen.

Teleurgesteld

In een verklaring aan het ANP laat Scholten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak. Hij zegt enorm teleurgesteld te zijn. "De tegenpartij is er wat mij betreft in geslaagd een beeld neer te zetten waarin dit conflict het gevolg zou zijn van de periode waarin ik een aantal jaren geleden werd gecanceld", aldus de rapper. Hij heeft de indruk dat zijn verleden "een doorslaggevende rol heeft gespeeld" in de beoordeling van de rechtbank. "Deze zaak gaat over zakelijke afspraken, verantwoordelijkheden en bovenal vertrouwen", aldus Scholten, die zegt achter zijn verhaal te blijven staan.

Moszkowicz en Performer Matters B.V. reageren daarentegen tevreden op de uitspraak. "Ik ben niet verrast door deze uitspraak", laat Moszkowicz weten. "Het is teleurstellend dat onze samenwerking tot een rechtszaak heeft moeten leiden", aldus de voormalige manager van Lil Kleine.