SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappij Transavia verwacht de komende weken geen vluchten meer te hoeven annuleren na de problemen van vorige week. Toen gingen er 22 vluchten op het laatste moment niet door vanwege allerlei onverwachte technische problemen en langere wachttijden op onderdelen. "Dat was een hele uitzonderlijke week, maar we staan er inmiddels weer goed voor", zegt een woordvoerster.

Normaal gesproken hoeft Transavia naar eigen zeggen geen vluchten te annuleren om deze redenen. Nu ging het om minder dan een half procent van het totaal. "In onze hele vlootplanning houden we er rekening mee dat we een keer een reservetoestel nodig hebben. Nu kwamen er allemaal dingen samen, waardoor we bepaalde vluchten niet konden laten vertrekken. Alles is weer gefixt en de capaciteit is weer op orde", aldus de woordvoerster.

Daarmee zijn de problemen anders dan enkele zomers geleden. Toen kampte Transavia met een tekort aan toestellen, waardoor er veel meer vluchten moesten worden geannuleerd.