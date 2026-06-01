Het Noorse roddelblad Se og Hør heeft excuses aangeboden nadat het een bewerkte foto van Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, had geplaatst. Noorse media, waaronder NRK, melden dat het blad de foto inmiddels heeft ingetrokken.

De foto die Se og Hør plaatste toonde een lachende Høiby in een opblaasbaar zwembad op de binnenplaats van de gevangenis. Maar de foto bleek niet echt. Se og Hør heeft de fout toegegeven. "We dachten dat de persoon Marius Borg Høiby was. Het beeld bleek gemanipuleerd te zijn. Se og Hør verontschuldigt zich voor deze fout", staat onderaan een bericht op de website. Een aantal zaken op de foto wijzen er volgens persbureau NTB op dat deze met kunstmatige intelligentie is gegenereerd. Zo heeft 'Høiby' op de foto zes vingers en een persoon naast hem zes tenen.

In het artikel waarin de foto werd gebruikt, ging het over het gevangenisleven van Høiby, die al sinds begin februari in voorarrest zit. De zoon van kroonprinses Mette-Marit stond eerder dit jaar terecht voor veertig misdrijven, waaronder verkrachtingen. Hij hoort naar verwachting op 15 juni zijn straf.