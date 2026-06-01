Jimmy Kimmel is geëerd bij de Peabody Awards. Tijdens de prijsuitreiking zondagavond in Beverly Hills stond de talkshowhost stil bij zijn tijdelijke schorsing van afgelopen jaar vanwege zijn opmerkingen over de moord op activist Charlie Kirk, meldt The Hollywood Reporter.

In zijn toespraak bedankte Kimmel degenen die hem hebben gesteund nadat zijn programma werd stopgezet. "Ik heb met eigen ogen gezien hoe miljoenen mensen, zelfs sommigen van de andere partij, protesteerden. Ze lieten van zich horen, ze marcheerden", aldus de 58-jarige presentator. "Ze hebben een boodschap afgegeven dat we er wel degelijk om geven. En dat we opstaan. En dat we niet zullen toekijken wanneer comedy, journalistiek en afwijkende meningen worden gecensureerd, gereguleerd en strafbaar gesteld."

De talkshow, Jimmy Kimmel Live!, werd bekroond met een prijs voor "het omarmen van de verantwoordelijkheid van comedy om de waarheid aan het licht te brengen te midden van politieke instabiliteit", aldus het juryrapport. Kimmel, die al jaren een vete heeft met de Amerikaanse president Donald Trump, liet ook weten dat "grappen maken over de president je geen prijs zou moeten opleveren".

De Peabody Awards worden jaarlijks uitgereikt voor uitmuntende radio- en televisieprestaties. Naast Kimmel vielen ook onder anderen actrice Amy Poehler, filmmaker Sterlin Harjo en de serie Heated Rivalry in de prijzen.