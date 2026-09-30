Voetbalsters Chelsea en Lyon spelen gelijk, zege Bayern

LYON (ANP) - Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kaptein hebben met Chelsea in de Champions League gelijkgespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelden international Damaris Egurrola en voormalig Ajax-speelster Lily Yohannes.

OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paralluelo, maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurrola was gegaan. Na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.

Bayern München won met 3-0 bij Benfica door treffers van Klara Bühl, Pernille Harder en Franziska Kett. Sophie Proost viel in de slotfase in bij Bayern, keepster Regina van Eijk bleef op de bank.