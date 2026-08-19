Hilary Duff herinnert mede-kindster Hayden Panettiere

Hilary Duff is geraakt door het overlijden van Hayden Panettiere. Op Instagram haalde Duff herinneringen op aan de actrice, die afgelopen weekend op 36-jarige leeftijd overleed. Beide actrices waren kindsterren. De 38-jarige Duff speelde begin deze eeuw in de comedyserie Lizzie McGuire, Panettiere speelde als kind al in series en werd later bekend door haar rol in de serie Heroes.

"We zijn elkaar door de jaren heen uit het oog verloren, maar ik zal je altijd herinneren als hardwerkend en bruisend, met die grote, prachtige lach", schrijft Duff. "Ik herinner me hoe we laat opbleven, kletsten en roddelden en een band opbouwden omdat we deel uitmaakten van een klein groepje mensen dat echt begreep in welke vreemde situatie we ons bevonden."

"Ik zou zo graag willen dat dit niet het einde voor je was", vervolgt Duff. "Ik stuur een hart vol liefde naar je familie, de vele mensen op wie je invloed hebt gehad en iedereen die van je hield. Rust zacht."