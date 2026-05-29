Unilever steekt 270 miljoen dollar in nieuw innovatiecentrum VS

LONDEN (ANP) - Unilever gaat 270 miljoen dollar investeren in de ontwikkeling van een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. In dat centrum in de stad New Haven in de Amerikaanse staat Connecticut gaat het bedrijf onder meer onderzoek doen naar producten voor persoonlijke verzorging, geurstoffen en ook verpakkingen.

Het nieuwe centrum moet in het voorjaar van 2029 openen en werk gaan bieden aan ongeveer driehonderd werknemers. Het nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingscentrum wordt de opvolger van het bestaande centrum van Unilever in Trumbull in Connecticut dat sinds 1972 actief is. Volgens Unilever is dit het "volgende hoofdstuk" in de lange samenwerking met Connecticut en diens wetenschappelijke gemeenschap. In New Haven zijn ook veel andere bedrijven actief met onderzoek en ontwikkeling. Ook zijn er universiteiten.

Volgens Unilever zal onder meer AI worden gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Het bedrijf zegt over de afgelopen tien jaar bijna 15 miljard dollar te hebben geïnvesteerd in de VS in overnames en kapitaalprojecten.