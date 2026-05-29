Coach Arteta: Timber fit voor basisplaats bij Arsenal in finale

BOEDAPEST (ANP) - Jurriën Timber is fit voor een basisplaats in de finale van de Champions League. Dat vertelde zijn trainer Mikel Arteta op een persconferentie in Boedapest, waar zaterdag de eindstrijd tegen Paris Saint-Germain op het programma staat. "Hij is fit en kan starten", zei de trainer die Arsenal dit seizoen naar de eerste landstitel sinds 2004 leidde.

De 24-jarige Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure, maar sloot afgelopen week aan bij de groepstraining van Arsenal. Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal vreesde vorige week nog dat Timber het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico moest missen. Maar hij nam de verdediger uiteindelijk wel op in zijn selectie voor de mondiale eindronde.

Timber speelde ook voor Oranje op het EK van 2021 en het WK van 2022. Hij miste het laatste EK in Duitsland door een blessure. Noni Madueke kan ook voor Arsenal uitkomen in de finale tegen PSG. De oud-aanvaller van PSV is hersteld van een hamstringblessure.

Arsenal won de Champions League nog nooit. PSG is de titelverdediger van het prestigieuze toernooi. De club uit Londen stond in 2006 ook in de finale, maar toen was Barcelona te sterk in Parijs (2-1). Arsenal had een relatief makkelijk programma op weg naar de finale, met tegenstanders als Bayer Leverkusen, Sporting Portugal en Atlético Madrid. De club is gevaarlijk met corners en leunt op een ijzersterke defensie die dit seizoen in de Champions League slechts zes treffers incasseerde.

PSG schakelde Chelsea, Liverpool en Bayern München uit. De titelverdediger maakte indruk met een aantrekkelijke en aanvallende speelwijze en 44 doelpunten in de Champions League.