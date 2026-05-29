Voetballers Iran verslaan Gambia op weg naar WK

ANTALYA (ANP) - De voetballers van Iran hebben een oefenwedstrijd tegen Gambia gewonnen (3-1). Aria Yousefi, Ramin Rezaeian en Mehdi Taremi maakten de doelpunten voor de WK-deelnemer in Antalya.

Iran bereidt zich in het zuiden van Turkije voor op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De landenploeg verblijft tijdens de mondiale eindronde in het Mexicaanse Tijuana. Die stad ligt dicht bij Los Angeles, waar Iran het opneemt tegen Nieuw-Zeeland en België. De laatste groepswedstrijd is in Seattle tegen Egypte.

De Iraanse voetbalbond verwacht dat de FIFA een visum voor meerdere reizen naar de Verenigde Staten voor het Iraanse nationale team faciliteert. Deelname van Iran aan het WK was vanwege de oorlog in het Midden-Oosten maandenlang onzeker.