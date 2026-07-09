WOLFSBURG (ANP/RTR/AFP) - De vakbonden gaan zich fel verzetten tegen de massaontslagen bij Volkswagen Group, waar naast Volkswagen ook merken als Porsche en Audi onder vallen. In verschillende fabrieken werd het werk neergelegd op het moment dat Volkswagen zijn herstructureringsplannen aan de raad van commissarissen voorlegde.

De Duitse autofabrikant met wereldwijd ongeveer 650.000 werknemers zou volgens eerdere berichten de komende jaren 100.000 banen willen schrappen. Daarbij zouden er ook vier fabrieken van het automerk sluiten, in Hannover, Zwickau, Emden en de Audi-fabriek in Neckarsulm. Volkswagen is al langer aan het herstructureren, omdat het bedrijf het lastig heeft door de Amerikaanse importheffingen, zwakke verkopen in China en toenemende concurrentie in Europa.

De vakbonden laten weten dat als de plannen worden doorgezet, de stakingen verder worden opgevoerd. De vakbond IG Metall meldde dat er alleen al in Wolfsburg vierhonderd mensen demonstreerden. In totaal heeft de vakbond opgeroepen op twintig locaties over heel Duitsland te protesteren.