Charles en Camilla doen gezondheidscheck bij pinguïn

Koning Charles en koningin Camilla hebben donderdag een ontspannen bezoek aan de London Zoo gebracht, die 200 jaar bestaat. Ondanks de hoge temperaturen in de Britse hoofdstad leek het koningspaar zich uitstekend te vermaken, melden Britse media.

De 77-jarige Charles voerde watermeloen aan schildpadden, gebruikte een stethoscoop voor een gezondheidscheck bij een pinguïn en schilderde zelfs het huisje van een slak. "Ik heb al veel gedaan in mijn leven", zei de koning volgens The Telegraph lachend, terwijl hij met een kwastje vol paarse nagellak in de weer was. "Maar dit heb ik volgens mij nog nooit gedaan."

De koning en koningin konden de ontmoeting met pinguïn Lannister ook waarderen. Op uitnodiging van een dierenarts mochten ze de hartslag van het dier, dat geduldig op een rots zat te wachten, controleren. "Ze zijn erg innemend", vond Charles. Dierenarts Stefan Saverimuttu stelde na afloop dat de pinguïn in perfecte gezondheid was. "En Lannister gedroeg zich erg voorbeeldig."

Volgens Saverimuttu had het koningspaar de controle goed gedaan en lieten ze zich niet afschrikken door de snavel van het dier. "Ze waren allebei echt enthousiast over de pinguïns."

Britse media schrijven dat Charles uit niets liet blijken dat zijn jongste zoon prins Harry, met wie hij een moeizame relatie heeft, in het land is. De in Amerika wonende hertog van Sussex is in zijn thuisland om de Invictus Games te promoten. Hij bezocht donderdag een kinderziekenhuis in Birmingham.