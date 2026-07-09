Politie wil Marius Borg Høiby langer vasthouden

Marius Borg Høiby blijft wat de Noorse politie betreft nog zeker vier weken in de gevangenis, melden Noorse media donderdag. Het risico dat Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, opnieuw strafbare feiten zal plegen wordt nog steeds te hoog geacht.

Noorse media verwijzen naar een persbericht van de politie. Høiby's advocaat Petar Sekulic kan er weinig begrip voor opbrengen. "Het is erg moeilijk te begrijpen waarom ze vragen hem langer vast te houden", aldus Sekulic tegen NRK. Volgens de Noorse omroep moet een rechtbank zich nog over de kwestie buigen.

Høiby zit al sinds begin februari vast, nog voordat de rechtszaak tegen hem begon. Zijn voorarrest is sindsdien meerdere malen verlengd, ook nadat hij in juni werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Hij is in beroep gegaan tegen de veroordelingen voor verkrachtingen en mishandeling. Høiby heeft al meerdere keren vergeefs geprobeerd om voorlopig te worden vrijgelaten. Vorige maand had de rechtbank nog ingestemd met een verzoek, maar een gerechtshof bepaalde anders.

Høiby heeft eerder ook verzocht om thuis met een enkelband zijn voorarrest uit te zitten. Ook dat verzoek werd meerdere keren afgewezen.