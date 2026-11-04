Het nieuwe boek van de Amerikaanse schrijfster Sarah J. Maas komt deze week nieuw binnen aan kop van de Bestseller 60 van boekenkoepel CPNB. Het is de eerste keer dat de romantasy-auteur met een van haar werken in de top drie staat. In totaal heeft ze de lijst nu met tien titels gehaald.

De softcover-uitvoering van 'Hof van versplinterde harmonieën', zoals het nieuwe boek van Maas heet, staat op plek een en de iets duurdere hardcover-editie staat op plek acht. Ook Maas' boek 'Hof van doorns en rozen' debuteert deze week in de Bestseller 60 op plek 59.

Naast de nieuwe nummer een zijn ook de tweede en derde notering in de lijst deze week nieuw. 'Co-existentie' van Ethan Mollick en Alexander Klöpping komt binnen op plek twee en 'Insane' van Mel Wallis de Vries is de nieuwe nummer drie.

Verder zorgde de talkshow Eva volgens CPNB mogelijk voor een aantal nieuwe noteringen in de lijst. Na zijn interview met Eva Jinek keert Herman Koch met 'De overbodigen' terug in de lijst op plek 36. Hij is bovendien de tweede genomineerde voor de NS Publieksprijs die de lijst heeft gehaald. Eerder kwam 'Narcis' van Judith Fanto al in de lijst binnen, deze titel staat net als vorige week weer op plek 25. 'Johnny Walker' van Connie Palmen stijgt deze week twintig plekken en is de nieuwe nummer negen. Dit werk werd in de meest recente uitzending van de rubriek Eva's Boekenclub besproken.