Ben Cramer kampt opnieuw met hartklachten

Het gaat minder goed met de gezondheid van Ben Cramer. De 79-jarige zanger heeft weer hartklachten, vertelt hij maandag in De Telegraaf.

"In het verleden heb ik twee operaties ondergaan. Nog niet zo lang geleden ben ik opnieuw de medische molen ingegaan, nadat ik me heel snel vermoeid voelde", legt Cramer uit. "Dat heeft met een verminderde werking van mijn hartklep te maken. Er wordt nu uitgezocht waar dat aan ligt en wat eraan gedaan kan worden."

Cramer onderging in 2018 voor het laatst een zware hartoperatie. In het ziekenhuis volgde daarna ook nog een hartaanval. Desondanks kwam de zanger er weer bovenop. Hij treedt nog steeds op.