TOKIO (ANP) - Kozo Tashima stelt zich kandidaat voor de verkiezingen voor het voorzitterschap van wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft hij na een vergadering van de Japanse voetbalbond laten weten.

"Het gaat niet om winnen of verliezen, maar om het uitdragen van een oprechte en integere houding die het Japanse voetbal heeft ontwikkeld", vertelde de oud-international van de Japanse nationale ploeg aan journalisten uit zijn land. "Wat de FIFA nu nodig heeft, zijn precies de waarden die wij altijd hebben gekoesterd. Ik heb besloten me kandidaat te stellen om deze boodschap aan de wereld over te brengen."

De 68-jarige Tashima geniet de steun van de Japanse voetbalbond. Hij mag volgend jaar op 18 maart aan de verkiezingen deelnemen als nog vier landen hem steunen. De Japanner lijkt de eerste serieuze uitdager voor Infantino te worden. De voormalige Zwitserse voetballer Ramon Vega wil zijn landgenoot Infantino ook uitdagen, maar heeft nog niet de vereiste steun.