Reynolds en Mac kopen bekende pub naast hun voetbalclub Wrexham

Wrexham AFC-eigenaren Ryan Reynolds en Rob Mac, voorheen bekend als Rob McElhenney, hebben de pub naast het stadion van hun voetbalclub overgenomen. Dat maakte de club, actief in het Championship, maandag bekend. De aankoop van The Turf moet onder meer "de toekomst van de club beschermen".

De voetbalclub uit Wales werd in 1864 opgericht in het toenmalige Turf Hotel en is de oudste club uit het land. Om de toekomst van de huidige pub te waarborgen, is besloten om deze aan te kopen en onder te brengen bij dezelfde eigenaar van het stadion en de voetbalclub ernaast. Hierdoor kunnen "de geschiedenis en tradities van de historische kroeg" worden behouden.

"De pub heeft een sleutelrol gespeeld in de geschiedenis van de club", zegt uitbater Wayne Jones in een verklaring. Spelers hebben zich volgens hem nog tot de jaren veertig omgekleed in de bar, voordat ze het veld op renden voor de wedstrijd. "De kroeg blijft een trefpunt voor fans op wedstrijddagen en daarbuiten."

Jones is een regelmatig terugkerend figuur in Welcome to Wrexham, de serie over de club die te zien is op Disney+. Hij blijft na de aankoop door Reynolds en Mac aan als baas van de bar. Bekende mensen als prins William en acteurs Paul Rudd, Channing Tatum en Will Ferrell hebben in het verleden een bezoek gebracht aan The Turf.