Koning Filip bij technisch opleidingscentrum in Anderlecht

Koning Filip van België heeft donderdag in de Brusselse gemeente Anderlecht een technisch opleidingscentrum bezocht. Bij Technicity.brussels sprak hij onder meer met docenten, cursisten en technici die bijscholing volgen.

In het opleidingscentrum wordt lesgegeven in technische vaardigheden. Filip kreeg een rondleiding langs de verschillende werkplaatsen waar de cursisten werkten aan liften, verwarmings- en koelsystemen, ventilatie, elektriciteit, lassen en industriële productie.

Op foto's van het bezoek die door het Belgische hof zijn gedeeld, is de koning onder meer te zien met een veiligheidsbril op. Op andere beelden kijkt hij naar de verschillende werkzaamheden en is hij te zien tijdens een bijeenkomst in een vergaderruimte.