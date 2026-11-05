NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk is een grote verliezer te midden van forse verliezen van techbedrijven op de beurzen in New York. Aandelen die met kunstmatige intelligentie (AI) te maken hebben, kelderden donderdag op Wall Street omdat beleggers vrezen dat er minder datacenters gebouwd kunnen worden in de Verenigde Staten na de verkiezingsoverwinning van de Democraten.

In de techsector lijkt voor duizenden miljarden aan beurswaarde in rook op te gaan. Techgraadmeter Nasdaq noteerde tussentijds 5 procent lager en chipconcern Nvidia verloor 9 procent. SpaceX en Tesla, die door Musk worden geleid en waarin hij ook flinke belangen heeft, leverden respectievelijk 8 en bijna 12 procent aan beurswaarde in.

Woensdag gingen Musks bedrijven al tot bijna 4 procent onderuit, waardoor Musk 33,5 miljard dollar aan vermogen inteerde. Donderdag lijkt zijn vermogensverlies veel groter te worden. Begin van de handelsdag werd zijn vermogen door persbureau Bloomberg geschat op een kleine 865 miljard dollar. Daarmee was hij nog wel met afstand de rijkste mens op aarde.

Koerscorrectie

Musk besteedde voor de verkiezingen nog bijna een half miljard dollar aan steun voor Republikeinse kandidaten.

Op Wall Street is donderdag over de gehele linie sprake van forse verliezen. De Dow Jonesindex zakte halverwege de avond (Nederlandse tijd) zo'n 3 procent. De brede S&P 500 speelde bijna 4 procent kwijt.

Afgelopen maanden werd al vaker getwijfeld over de flink opgevoerde beurswaardes van techbedrijven, omdat onzeker is of hun vele investeringen zich wel gaan terugverdienen. Ook werd door kenners al gewaarschuwd voor de mogelijkheid van een koerscorrectie. Of dit de correctie is, is nog lastig te zeggen. De koersen van techbedrijven zakten de laatste tijd vaker door zorgen over AI. Telkens volgde snel weer herstel.