ZÜRICH (ANP) - FIFA-baas Gianni Infantino heeft voetbalvedette Cristiano Ronaldo bedankt voor zijn wedstrijden in het Portugese elftal. "Hij heeft generaties geïnspireerd, miljoenen fans verenigd en de hoop en trots van Portugal naar de grootste podia gebracht", prijst de voorzitter van de wereldvoetbalbond de 41-jarige voetballer, die eerder donderdag aankondigde te stoppen bij het nationale elftal.

"Weinig spelers hebben de harten van voetbalfans over de hele wereld zo geraakt als Cristiano Ronaldo", schreef Infantino. "Als eerste speler in de geschiedenis die in zes verschillende edities van het WK heeft gescoord en de topscorer aller tijden in het internationale mannenvoetbal, heeft Cristiano mijlpalen bereikt die wellicht nooit meer geëvenaard zullen worden. Dankjewel, Cristiano, voor de passie, de onvergetelijke momenten en de immense bijdrage die je hebt geleverd aan onze sport."

Ronaldo maakte 146 doelpunten in 234 duels voor Portugal. De recordinternational werd in 2016 Europees kampioen en won in 2019 en 2025 de Nations League met zijn landenploeg.