HERNING (ANP) - Ajax heeft de vijfde overwinning op rij geboekt. De Amsterdammers versloegen FC Midtjylland, dat een helft lang met een man minder speelde, in de Conference League: 1-6. Spits Tolu Arokodare was met twee doelpunten opnieuw de gevierde man bij Ajax. Linkervleugelverdediger Owen Wijndal, aanvoerder Davy Klaassen en aanvallers Oscar Gloukh en Marcos Leonardo scoorden ook.

De zegereeks van Ajax begon een kleine drie weken geleden in de Eredivisie bij FC Groningen (2-5). Vervolgens was het elftal van trainer Míchel Sánchez in de Conference League te sterk voor Atalanta (2-0) en in de competitie voor Sparta Rotterdam (1-2) en AZ (1-0).

Het was voor Arokodare de vierde wedstrijd op rij dat hij scoorde. De Nigeriaan maakte tegen zowel Atalanta, Sparta als AZ één doelpunt.

Ajax staat in het hoofdtoernooi van de Conference League na drie van de zes speelronden op 6 punten en heeft daarmee de aansluiting met de bovenste clubs gevonden. De nummers 1 tot en met 8 kwalificeren zich rechtstreeks voor de achtste finales.