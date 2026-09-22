Oomen schrijft laatste Hoe overleef ik-boek voor volwassenen

Schrijfster Francine Oomen werkt aan haar derde en laatste boek in de Hoe overleef ik-boekenserie voor volwassenen. Dat heeft uitgeverij Volt dinsdag bekendgemaakt. Naar verwachting verschijnt het boek in 2027. De titel wordt op een later moment bekendgemaakt.

Voor het boek vraagt de schrijfster opnieuw om input van haar lezers. Dit keer besluit het hoofdpersonage van de boeken, Rosa, om professionele hulp te zoeken. Lezers kunnen online een fictief GGZ-formulier invullen om ideeën over waar Rosa tegenaan loopt met Oomen te delen ter inspiratie.

Met de Hoe overleef ik-boeken won Oomen meerdere prijzen. De oorspronkelijke serie, voor jongvolwassenen, bestaat uit 15 boeken en won onder meer negen keer de prijs van de Kinderjury en vijf keer van de Jonge Jury. In 2023 bracht Oomen het eerste boek in de reeks voor volwassenen uit. Van het boek Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? werden meer dan 150.000 exemplaren verkocht.