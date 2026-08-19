Verzekeraar ASR omhoog op terughoudend Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Verzekeraar ASR was woensdag de sterkste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam na de publicatie van sterke halfjaarcijfers. Het concern behaalde een bedrijfswinst van 901 miljoen euro, 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens ASR boekten alle bedrijfsonderdelen vooruitgang in de eerste jaarhelft. Het aandeel ASR stond kort na de opening 0,8 procent in de plus. Chipmachinefabrikant ASML, een zwaargewicht in de AEX, herstelde iets van de zware verliezen van de afgelopen dagen met een plus van 0,5 procent.

De AEX-index stond kort na de opening een fractie lager op 1107 punten. De hoofdindex van de dertig meest verhandelde fondsen op de Amsterdamse beurs staat daarmee voor de vierde dag op rij in de min.

De MidKap ging 0,2 procent omlaag tot 1116,50 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt zakten rond de 0,2 procent, Parijs ging 0,2 procent omhoog. Ook op de Aziatische aandelenbeurzen waren de koersenborden woensdag overwegend roodgekleurd.