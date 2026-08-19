Nieuw album van DI-RECT verschijnt op 9 oktober

DI-RECT brengt komend najaar een nieuw album uit. Op 9 oktober verschijnt hun nieuwe plaat I: Keep The Fire On, maakte de Haagse band woensdagochtend bekend.

Het nieuwe album is volgens de groep "persoonlijker dan ooit" en gaat over "je gedragen voelen door de mensen om je heen. Over hoe kinderen een eerlijke spiegel zijn. Over het mogen vertrouwen op je naasten en het in ere houden van degenen die er niet meer zijn". Eerder dit jaar verschenen al de nieuwe singles Won't Fall en My Friend.

Het laatste studioalbum van DI-RECT, Sphinx, verscheen ruim twee jaar geleden. Na de release van I: Keep The Fire On geeft de band in november zes keer op rij een concert in Rotterdam Ahoy, waar ook het nieuwe album centraal zal staan.