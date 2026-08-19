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Cagliari-voetballer Trepy wakker uit coma en weer aanspreekbaar

19 aug , 9:20Voetbal
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CAGLIARI (ANP/RTR) - Cagliari-voetballer Yael Trepy is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma en is weer volledig aanspreekbaar. De 20-jarige Fransman heeft geen beademingsapparatuur meer nodig, maar ligt nog wel op de intensive care om zijn ademhalingsproblemen in de gaten te houden. Die hield Trepy over aan een zwembadongeluk zondag, waarbij hij bijna verdronk.
Daarna kwam Trepy al snel op de intensive care terecht en werd hij kunstmatig in slaap gehouden. Na daaruit te zijn ontwaakt, vertoonde Trepy geen tekenen van neurologische schade. Zijn ademhaling en hartfunctie waren stabiel, stond in een medische update van dinsdagavond die werd gedeeld door zijn club.
De Fransman kwam in 2022 in de jeugdopleiding van Cagliari terecht en debuteerde in januari in het eerste elftal, waarbij hij meteen trefzeker was in de Serie A. Afgelopen vrijdag stond hij nog op het veld in het gewonnen bekerduel met Arezzo (1-0).
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