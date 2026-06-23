Zendaya haalt plezier uit thematische rode loper-outfits

Zendaya geniet ervan om voor premières en andere persgelegenheden te experimenteren met outfits die verwijzen naar haar films. Dat vertelt de 29-jarige actrice in een gesprek met het ANP. De afgelopen jaren oogstte ze veel lof met rode loper-looks die verwijzingen bevatten naar haar rollen in titels als Dune, Challengers, The Drama en de Spider-Man-films.

Tijdens het interview draagt Zendaya een lange zwarte jurk met een grote spin van parels en kraaltjes, een duidelijke knipoog naar haar rol als Michelle Jones in de Spider-Man-films. "Ik ben een klein billboard", lacht ze, wijzend naar het reliëf. Haar echtgenoot en tegenspeler Tom Holland, die in de Spider-Man- reeks de rol van Peter Parker vertolkt, noemt het sarcastisch een "subtiele verwijzing" naar hun film. "Waar zou de film over kunnen gaan?", grapt de actrice.

"Het is echt heel leuk", zegt Zendaya over het vinden van elementen uit films die ze laat terugkeren in haar outfits. "De films hebben vaak zoveel om mee te werken, zoveel referenties die je kan maken."

Stylist

De actrice werkt voor haar veelbesproken rode loper-looks al jaren samen met stylist Law Roach. Hoewel de outfits zorgvuldig worden uitgedacht, is het volgens haar soms ook een kwestie van geluk. "Ik denk dat Law goed vooruit denkt", aldus Holland.

Voor Zendaya draait het uiteindelijk vooral om plezier. "Ik denk dat we gewoon genieten van het experimenteren en lol hebben."

Tom Holland en Zendaya brachten onlangs ter promotie van Spider-Man: Brand New Day een bezoek aan Amsterdam. De film verschijnt op 30 juli in de bioscoop.