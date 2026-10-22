Viaplay dringt verlies terug en rondt verkoop Nederlandse tak af

STOCKHOLM (ANP) - Streamingdienst Viaplay heeft het verlies afgelopen kwartaal aanzienlijk teruggedrongen en werkt aan de afronding van de verkoop van zijn Nederlandse activiteiten. Het nettoverlies daalde, van 142 miljoen kroon in het derde kwartaal van vorig jaar, tot 30 miljoen kroon (bijna 3 miljoen euro). Dat maakte het bedrijf donderdag bekend.

Eerder dit jaar werd bekend dat Viaplay Nederland wordt overgenomen door streamingdienst Videoland, onderdeel van DPG Media. Die deal, ter waarde van 142 miljoen euro, werd woensdag goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Hoewel de streamingdienst nog steeds verlies lijdt, zag Viaplay de omzet afgelopen kwartaal fors stijgen. Dat komt doordat het bedrijf eind vorig jaar de resterende 50 procent van de aandelen in Allente overnam van Telenor. Daarmee is Viaplay nu volledig eigenaar van de grote Scandinavische tv-aanbieder.

"De uitvoering van ons transformatieplan, waaronder de integratie van Allente Group en de verkoop van onze Nederlandse activiteiten, zal de kasstroom verbeteren en ons in staat stellen om onze schuldenlast geleidelijk terug te dringen. We richten ons voortaan weer volledig op de Scandinavische markten, waar onze grootste kracht, kansen en groeipotentie liggen", zegt topman Jørgen Madsen Lindemann in een toelichting.